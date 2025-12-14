お笑い芸人の出川哲朗（61）が13日に放送されたテレビ東京「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜後6・30）に出演。女優の前田敦子（34）が意外な免許を取得していることに驚いた。今回は京都・綾部市の私市円山古墳からスタートし、由良川沿いを走り美山へ、世界遺産・東寺を目指す充電旅。前田がゲストで初登場した。電動バイクで移動中、前田が釣りが趣味だと明かした流れから「一応船舶免許も持っている」と告