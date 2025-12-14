伊東競輪の開設75周年記念「G3椿賞争奪戦」は13日、10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう14日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。地元の深谷に期待したが激戦。車番がいいだけに好位置を確保して捲り、地元記念Vへ。清水が早めに巻き返せば松浦の頭も。無傷の三谷も侮れない。＜1＞深谷知広かなり重かったが、何とか出切れた。疲れが出てきたので考えて準備をしたい。自力。＜2＞清水裕友中野君は踏み上