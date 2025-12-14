大竹しのぶ主演のミュージカル『ローズ』が、2026年5月に東京・日本青年館ホールにて上演されることが決まった。6月には愛知、大阪、福岡を巡演する。2023年に大竹主演で上演された『GYPSY』の、タイトルを変更しての再演となる。【写真】ワクワクがつのる！『ローズ』華やかな仮チラシ本作は、実在のストリッパー、ローズ・ルイーズ・ホヴィックの回顧録を元に、究極のショービジネスマザーの代名詞となった母＝ローズに焦