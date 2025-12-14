今月8日の地震で支柱の一部が破断した青森県八戸市のビルの鉄塔について補修工事に向けた資材の搬入がきょう始まります。NTT青森八戸ビルの鉄塔は震度6強の地震の後で支柱の一部の破断などが分かり、周辺の48世帯に避難指示が出されています。NTT東日本と、県や国の技術支援チームによるきのうの協議で着工に向けて必要な足場の資材の搬入をきょう始めることとなりました。NTT側は補修工事について最短でも3週間程度かかるとしてい