ＫＥＹＴＯＬＩＴの井上瑞稀（２５）が、俳優・大竹しのぶ（６８）が主演するミュージカル「ローズ」（来年５月、東京・日本青年館ホールなど）に出演することが１３日、分かった。１９５９年にブロードウェイで初演された名作で、実在のストリッパー、ローズ・ルイーズ・ホヴィックの回顧録を元に“究極のショービジネスマザー”と言われた母・ローズ（大竹）の、２人の娘を活躍させたいという夢と努力、ショービジネスの