◇米男子ゴルフツアー最終予選会第2日（2025年12月12日米フロリダ州・TPCソーグラス・ダイズバレーCなど2コース＝ともにパー70）12日に第2ラウンドが行われ、15位から出た今季日本ツアー賞金王の金子駆大（23＝NTPホールディングス）が65をマークし通算7アンダーで首位に並んだ。6位で出た杉浦悠太（24＝フリー）は通算3アンダーの27位。石川遼（34＝CASIO）は通算2アンダーで37位につけている。4日間72ホールで争われ5位ま