女優の前田敦子（34）が13日に放送されたテレビ東京「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜後6・30）に出演。仲が良い俳優を明かした。今回は京都・綾部市の私市円山古墳からスタートし、由良川沿いを走り美山へ、世界遺産・東寺を目指す充電旅。前田がゲストで初登場した。電動バイクで移動中、出川哲朗から「あっちゃん、仲良し芸能人は誰なの?」と尋ねられると「ずーっと10代から仲良いのは柄本時生と池松壮亮」