女優の大竹しのぶ（６８）と、ジュニア「ＫＥＹＴＯＬＩＴ」の井上瑞稀（２５）が、ミュージカル「ローズ」（来年５月、東京・日本青年館ホールほか）で初共演することが１３日、分かった。華やかなショービジネス界を舞台に、２人の娘をスターに育てようと夢見る母・ローズ（大竹）の奮闘を描く。２３年公演に続き、主演を務める大竹は「またあの素晴らしいナンバーを、オーケストラで唄（うた）えると思うとうれしいと同