アメリカ軍は中東・シリアで過激派組織「イスラム国」のメンバーによる襲撃で、アメリカ人の兵士2人と民間人1人が死亡したと発表しました。アメリカ軍は13日、シリアで過激派組織「イスラム国」のメンバーから攻撃を受け、アメリカ人の兵士2人と民間人通訳1人が死亡し、兵士3人が負傷したと発表しました。襲撃犯は1人とみられ、アメリカ軍などによりその場で殺害されたということです。ヘグセス国防長官は、「世界中のどこであれア