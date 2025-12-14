12日、プレミアリーグ第16節でリヴァプールとブライトンが激突した。リヴァプールでプレイする日本代表MF遠藤航は怪我の影響もあり、ベンチ外となったが、復帰噂されていたブライトンの三笘薫はベンチメンバーに名を連ねた。立ち上がり46秒で試合が動く。ブライトンのクリアボールをジョー・ゴメスがヘディングで繋ぐと、PA内のウーゴ・エキティケのもとへ。エキティケは絶妙なトラップからボレーシュートを叩き込み、ホームのリヴ