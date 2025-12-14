[12.13 プレミアリーグ第16節 リバプール 2-0 ブライトン]プレミアリーグは13日、第16節を各地で行い、MF遠藤航所属のリバプールとMF三笘薫所属のブライトンが対戦した。遠藤は負傷のためメンバー外となったが、三笘が10試合ぶりにベンチ入りした一戦。FWウーゴ・エキティケが2試合連続の2ゴールを奪ったリバプールが2-0で勝利し、3試合ぶりの白星を飾った。三笘は後半19分から途中出場し、約2か月半ぶりの公式戦復帰を果たした