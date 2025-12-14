[12.13 プレミアリーグ第16節 リバプール 2-0 ブライトン]プレミアリーグ第16節が14日、各地で行われ、ブライトンMF三笘薫がリバプール戦の後半19分から途中出場し、2か月半ぶりの公式戦復帰を果たした。投入直後の同23分には自身のドリブルからワンツーでペナルティエリア内に切れ込み、決定機を作るなど、順調な回復ぶりを感じさせた。三笘は9月27日の第6節チェルシー戦で足首を負傷。その後は約2か月半にわたって実戦から離