[12.13 ブンデスリーガ第14節 ボルシアMG 1-3 ボルフスブルク]ブンデスリーガ第14節が13日に開催され、FW町野修斗が所属する10位ボルシアMGはホームで15位ボルフスブルクに1-3で敗れた。町野は3-4-2-1のシャドーでスタメン出場。後半25分に途中交代した。アウェーのボルフスブルクは前半4分に先制。MFパトリック・ビマーが裏へのボールに反応し、右足で豪快に蹴り込んだ。対するボルシアMGは前半22分、左サイドのMFジョバン