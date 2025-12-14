【プレミアリーグ第16節】(アンフィールド)リバプール 2-0(前半1-0)ブライトン<得点者>[リ]ウーゴ・エキティケ2(1分、60分)<警告>[リ]イブラヒマ・コナテ(64分)[ブ]ディエゴ・ゴメス(45分+3)、ルイス・ダンク(59分)└エキティケまた2発!! “緊急出場”サラーも結果残したリバプール、三笘待望復帰のブライトン下して3試合ぶり白星