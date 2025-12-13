カシオ計算機が、「Speed and Intelligence」をコンセプトにした腕時計「エディフィス（EDIFICE）」シリーズの新製品として、「ホンダ（HONDA）」のF1初優勝60周年記念コラボレーションモデル「ECB-2300HR」を発売する。全国のEDIFICE取り扱い店舗およびカシオの公式オンラインストアで2026年3月1日から予約受付を開始し、同月中の展開を予定している。【画像をもっと見る】同モデルは、ホンダが開発したマシンが、FIメキシコG