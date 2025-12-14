タレントの南明奈（36歳）が、12月13日に放送されたトーク番組「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演。高校の同級生について語った。この日、ゲスト出演した南は、高校は“芸能人が通う学校”として知られた日出高等学校（※現在は目黒日本大学高等学校に改称）で、同級生には仲里依紗、夏菜、1つ上の学年に新垣結衣、多部未華子がいたと語る。博多大吉は「同窓会とかあるの？ そういう日出高校とか」とた