新エントリースマホ「nubia S2」が登場！ZTEの日本法人であるZTEジャパンは2日、ZTE傘下のNubia Technologyが展開する「nubia」ブランドにおける新商品として5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「nubia S2（ヌビア・エス・ツー）」を発表しています。合わせてソフトバンクが携帯電話サービス「Y!mobile」において「nubia S2（型番：A504ZT）」を発売すると発表しています。発売日は2025年12月4日（木）で、販路はワイモバ