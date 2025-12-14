エールディヴィジ 25/26の第16節 テルスターとＮＥＣの試合が、12月14日00:30にブコ・シュタディオンにて行われた。 テルスターはソウフィアネ・ヘトリ（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、ヨヘム・リターファンデカンプ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＮＥＣは小川 航基（FW）、佐野 航大（MF）、リンセン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、Ｎ