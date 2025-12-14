【ワシントン共同】米中央軍は13日、シリアで過激派組織「イスラム国」（IS）の攻撃を受け、米兵2人と米民間人1人の計3人が死亡したと発表した。ほかに米兵3人も負傷した。X（旧ツイッター）で明らかにした。