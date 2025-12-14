ベラルーシで拘束されていた元日本語教師の日本人やノーベル平和賞を受賞した人権活動家ら123人が釈放されました。ベラルーシのルカシェンコ大統領は13日、アメリカのトランプ大統領との合意に基づき、アメリカがベラルーシへの制裁を解除する見返りとして拘束していた外国人123人を釈放しました。ロイター通信によりますと、去年7月に拘束され、スパイ活動をしたとして服役していた元日本語教師の中西雅敏さんや、ノーベル平和賞