【ブンデスリーガ第14節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 1-0(前半0-0)アウクスブルク<得点者>[フ]堂安律(68分)<警告>[フ]オスカー・ホイルンド(75分)、アルトゥール・テアテ(90分+5)[ア]アレクシス・クロード・モーリス(41分)、クリスティアン・マツィマ(56分)、セドリック・ツェジガー(90分+3)├「すんごいゴール」「起きててよかった」「さすが日本の10番」堂安律がスーパー個人技から決勝弾!└町田2選