プレミアリーグ 25/26の第16節 リバプールとブライトンの試合が、12月14日00:00にアンフィールドにて行われた。 リバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）、アレクシス・マクアリスター（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンはジョルジニオ・ルター（FW）、ディエゴ・ゴメス（MF）、ブラジャン・グルーダ（