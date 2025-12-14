きのう（13日）夜、茨城県水戸市の住宅で火事があり住宅1棟が全焼しました。焼け跡から1人の遺体が見つかっていて、警察は火元の家に住む60代の女性とみて身元の特定を急いでいます。きのう午後7時すぎ、水戸市渡里町で木造平屋建ての住宅が全焼する火事がありました。警察と消防によりますと、消防車など6台が出動し火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められました。家には60代の母親と40代の息子が暮らしていて、当時、息子は外出