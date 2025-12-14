プレミアリーグ第16節が13日に行われ、チェルシーとエヴァートンが対戦した。チェルシーは第13節のアーセナル戦で引き分けると、第14節ではリーズに敗戦。そして第15節のボーンマス戦も引き分けで終えるなど、苦しい状況が続いている。今後に向けて、復調へのきっかけをつかみたいところだった。対するエヴァートンはリーグ戦連勝中、直近のリーグ戦5試合でも4勝1敗と好調を維持している。上位浮上へ、敵地での一戦で勝ち点