Ｊ１川崎が来季の新戦力として清水のＤＦ山原怜音（２６）を完全移籍で獲得することが１３日、複数の関係者の話で分かった。既にクラブ間合意に達しているとみられる。山原は来季も清水との契約を残しており、移籍金が発生する。京都市出身で中高時代はＪＦＡアカデミー福島に所属。筑波大ではユニバーシアード日本代表として三笘薫（ブライトン）、上田綺世（フェイエノールト）らと大学世界一に輝いた。２０２１年に清水の特