プレミアリーグ 25/26の第16節 チェルシーとエバートンの試合が、12月14日00:00にスタンフォード・ブリッジにて行われた。 チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）、コール・パーマー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはティエルノ・バリー（FW）、ジャック・グリーリッシュ（