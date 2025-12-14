ブンデスリーガ 25/26の第14節 アイントラハト・フランクフルトとアウクスブルクの試合が、12月13日23:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。 アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アンスガー・クナウフ（FW）、ファールス・チャイビ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはアントン・カデ（MF）、アレクシ・クロードモーリス