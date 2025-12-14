レアル・マドリードが、マンチェスター・ユナイテッドのディオゴ・ダロトを2026年のターゲットとして関心を持っているという。レアルはトレント・アレクサンダー・アーノルドを獲得したにもかかわらず、ダニ・カルバハルの後継者としてダロトのユーティリティ性に注目しているようだ。『TEAMtalk』が伝えている。同紙によると、ユナイテッドのフットボールディレクターであるジェイソン・ウィルコックス氏は、ダロトの長期的な将来