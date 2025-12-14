釈放後、リトアニアの米国大使館に到着し、ベラルーシの反体制指導者らに迎えられるビャリャツキ氏＝13日（ロイター＝共同）【モスクワ共同】ベラルーシのルカシェンコ大統領は13日、拘束していたノーベル平和賞受賞者の人権活動家アレシ・ビャリャツキ氏や元日本語教師の中西雅敏氏らを恩赦、釈放した。ロイター通信などが伝えた。ベラルーシが輸出する肥料に関し、米国が制裁解除することへの見返りという。ロシアメディアに