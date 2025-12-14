2026年1月16日よりスタートする中村倫也主演のTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』のポスタービジュアルが公開され、あわせて主題歌情報と追加キャストが発表された。 参考：『DREAM STAGE』ハ・ヨンスが芸能事務所社長にイ・イギョン、キム・ジェギョンも出演 本作は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村倫