もうすぐクリスマス。特別な日には、ちょっとだけ腕まくりした料理を食卓に並べたいですよね。そこでインスタグラムのフォロワー4.9万人、センスのよい盛りつけが魅力のleikoɡa（@leikoga）さんとっておきのおしゃれパスタを教えて頂きました。このパスタは難しそうに見えますが、じつはとても簡単。あつあつに温めた器にバター、レモン汁、昆布だしを加えて、柔らかくゆでたフェットチーネを加えたら、驚くほどたっぷりのチ