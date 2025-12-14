女優の上白石萌音（27歳）が、12月13日に放送されたバラエティ番組「いくらかわかる金？」（TBS系）に出演。“人生初のクレーンゲーム”に挑戦した。上白石は今回、MCを務めるバラエティ番組「世界くらべてみたら」の宣伝を兼ねて、同番組に出演。「ズブの素人が自腹チャレンジ！クレーンゲームで一番お金をかけずに景品ゲットできるのは誰？」の企画に登場した。スタッフから「クレーンゲームってやったことはありますか？」と聞