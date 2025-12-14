セリエA 25/26の第15節 トリノとクレモネーゼの試合が、12月13日23:00にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。 トリノはチェ・アダムス（FW）、ドゥバン・サパタ（FW）、バレンティノ・ラザロ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF