ブンデスリーガ 25/26の第14節 ホッフェンハイムとハンブルガーSVの試合が、12月13日23:30にライン・ネッカー・アレーナにて行われた。 ホッフェンハイムはバズーマナ・トゥーレ（MF）、ティム・レンペール（FW）、バウター・ブルヘル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはファビオ・バルデ（FW）、ランスフォー