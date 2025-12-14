ドジャースは12日（日本時間13日）、メッツからFAになっていた31歳の救援右腕ディアスを3年総額6900万ドル（約107億6000万円）で獲得したと正式発表した。ディアスは本拠地ドジャースタジアムで入団会見し背番号3について「3人の息子にあやかった」と説明。「勝つためにここに来た。ワールドシリーズの連覇に貢献することが目標」と意気込んだ。今季終盤に佐々木を先発から配置転換するなど救援陣は課題。今季62試合で6勝3敗