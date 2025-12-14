ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す村上について交渉期限となる22日（日本時間23日午前7時）まで残り10日となった12日（同13日）、大リーグ公式サイトが「決断を下す日が近づいている」と特集した。FA市場ではブレグマン（レッドソックスからFA）らの移籍先が未定で「バックアッププランになる可能性がある」と指摘。MLBネットワークのジョン・モロシ記者はレッドソックス、マリナーズ、タイガ