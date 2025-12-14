電動モビリティの交通安全教室が開かれました。警視庁が行ったイベントでは、ペダルを漕がずに走る特定小型原動機付自転車などの体験会が行われ、参加した市民は安全に乗るための交通ルールを学びました。特定小型原動機付自転車の人身事故は2025年11月までに261件発生していて、警視庁は「ヘルメットをかぶり安全に利用してほしい」と呼びかけています。