エンゼルスの菊池は13日、花巻東の後輩にあたる巨人・西舘、常総学院（茨城）出身でパドレス傘下マイナーの右腕バルザー・ブライアンと汗を流した。今オフは同施設で平良、羽田の西武コンビ、中日・松山らとも自主トレを実施している。同じ西武からメジャー移籍を目指す今井、高橋については「一緒にできたらいいねという話は彼らが若い時からしていた。メジャーの舞台で再会できれば」と待ちわびた。