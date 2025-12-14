リブレは、コミックス『裏切り者のラブソング 4』(著：外岡もったす)を2026年2月9日に発売。予約受付を開始した。溺愛攻×強気受、異国マフィアラブ、新章開幕！恋人としても相棒としても、固い絆で結ばれたダンテとジーノ。そんな二人の前に現れた、怪しい男・ウィル。どうやらウィルは、ジーノにとって“ただならぬ存在”のようで……？待望の最新コミックスが2026年2月9日発売決定。電子書籍も同日配信となる。各詳細は特設サイ