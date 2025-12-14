警察車両の赤色灯13日午後7時半ごろ、札幌市南区川沿5条2丁目の住宅で、女性2人の遺体が見つかった。札幌・南署は状況から、事件に巻き込まれた可能性もあるとみて捜査を始めた。身元や死因を調べている。同署によると、室内で住人とみられる50代男性も負傷した状態で発見された。現場は札幌市営地下鉄真駒内駅から西2キロの住宅街。