現地12月13日開催のブンデスリーガ第14節で、堂安律が所属するフランクルトが、アウクスブルクとホームで対戦している。この試合で先制ゴールを挙げたのが堂安だ。 68分、右サイドでボールを受けると、２人を抜き去って、相手に囲まれながらも得意の左足を一閃。ゴールにねじ込んでみせた。日本代表MFはこのゴラッソが、今季４点目となった。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動画】堂安が２人抜きから圧巻のゴ