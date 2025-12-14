立憲民主党の野田代表は、与党が今の国会での可決・成立を目指す衆議院議員の定数削減法案について「今の国会は諦めてほしい」と述べました。立憲民主党・野田代表：議案が先に提出されて審議が始まったところから結論を出すというのが長年のルールなので、諦めてほしいと思います、この国会は。野田氏は、定数削減法案より前に国会に提出された企業・団体献金の規制強化法案の採決を優先すべきとの考えを改めて強調しました。定数