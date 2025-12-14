ベラルーシで拘束されていたノーベル平和賞の受賞者や日本人が釈放されました。ロイター通信などによりますと、ベラルーシのルカシェンコ大統領は13日、服役中の外国人の政治犯ら123人に恩赦を与えました。恩赦の対象には、2022年にノーベル平和賞を受賞したベラルーシの人権活動家、アレシ・ビャリャツキ氏が含まれているということです。また、ベラルーシの人権団体によりますと、2024年に拘束された日本人の中西雅敏さんも恩赦