中西雅敏氏（ベラルーシ国営放送提供・共同）【モスクワ共同】在ベラルーシ日本大使館は13日、ベラルーシで2024年7月に拘束された日本人が釈放されたことを確認したと明らかにした。健康状態に問題はないという。個人情報は明かせないとしているが、スパイ活動罪で今年3月に懲役7年などの実刑判決を受けて服役中だった元日本語教師中西雅敏さんとみられる。大使館によると、釈放された日本人は既にベラルーシの隣国リトアニア