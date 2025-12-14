2008年（平20）の「クライマーズ・ハイ」などで知られる、映画監督の原田眞人（はらだ・まさと）さんが、8日に急逝していたことが13日、分かった。76歳だった。原田監督がメガホンを取った映画「検察側の罪人」で主演を務めた木村拓哉（53）と、映画「燃えよ剣」「BAD LANDSバッド・ランズ」に出演したHey！Say！JUMP山田涼介（32）が、哀悼の意を表した。木村は自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「原田監督のご冥福を