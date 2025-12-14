川崎が清水ＤＦ山原怜音（れおん、２６）を獲得することが１３日、決定的になった。山原は右利きのサイドバックで積極的な攻め上がりが持ち味。セットプレーのキッカーも務める。京都府出身で、ＪＦＡアカデミーを経て筑波大出身。清水では今季３０試合に出場し、１得点。川崎は今季ＤＦラインに負傷者が続出し、リーグ８位に終わり、選手層を厚くする狙いがあるとみられる。また、今オフにＪ１複数クラブから関心を集めていた東