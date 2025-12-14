【モスクワ共同】在ベラルーシ日本大使館は13日、ベラルーシで拘束されていた日本人が釈放されたことを確認したと明らかにした。健康状態に問題はないという。スパイ活動罪で服役していた元日本語教師中西雅敏氏とみられる。