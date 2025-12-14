３日、チャンタン国家級自然保護区の草原で交配権をめぐって争う雄のチルー。（ラサ＝新華社記者／姜帆）【新華社ラサ12月13日】中国西蔵自治区の羌塘（チャンタン）国家級自然保護区ではチルー（チベットカモシカ）が繁殖期を迎え、雌の「愛」を得るために雄同士が激しく争う姿が見られる。種を存続させるため、チルーは雪の草原を走り回り、相手を追いかけ、争い、壮大で美しい「冬の闘いの歌」を歌いあげる。チルーは国家