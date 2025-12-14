2026年1月3日より放送されるTVアニメ『多聞くん今どっち!?』のF/ACEが歌うエンディングテーマのタイトルが「花と夢」 に決定。あわせて、全体あらすじと12月13日に新宿ピカデリーにて実施された先行上映会の写真が公開された。 参考：波多野翔、千葉翔也、天粼滉平らが歌う！『多聞くん今どっち!?』主題歌シングル発売決定 本作は、主人公の高校生・木下うたげがハウスキーピングのバイトで、推し