もうひとりの“ドの子”こと瀬戸紫苑（吉田帆乃華／大後寿々花）の存在を、森（古舘佑太郎）が持っていたDVDを観ることで思い出した高木（間宮祥太朗）。園子（新木優子）が紫苑のことを知らないのは、彼女が6年生で転入してきた頃にはすでに紫苑は鷹里小を離れていたから。5年生になってすぐに高木たちのグループからいじめのターゲットにされた紫苑は、夏休み明けに転校してしまう。それだけ短い期間だったから、